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Циклон принесет в Петербург прохладную и дождливую погоду

В Санкт-Петербурге 7 августа погодные условия будут определяться влиянием тыловой части циклона, центр которого расположен над Карелией. Об этом сообщили специалисты центра «ФОБОС».

Синоптики прогнозируют до +23 градусов и кратковременные дожди в Петербурге

Синоптики прогнозируют до +23 градусов и кратковременные дожди в Петербурге

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Синоптики прогнозируют до +23 градусов и кратковременные дожди в Петербурге

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В течение дня в городе ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди, а в отдельных районах Ленинградской области возможны локальные грозы.

Температура воздуха в Санкт-Петербурге составит +21…+23 градуса, по области — от +20 до +25 градусов. Западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с, местами с порывами.

Атмосферное давление существенно не изменится и составит около 755 мм рт. ст., что немного ниже климатической нормы.

Матвей Николаев

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