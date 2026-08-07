Циклон принесет в Петербург прохладную и дождливую погоду
В Санкт-Петербурге 7 августа погодные условия будут определяться влиянием тыловой части циклона, центр которого расположен над Карелией. Об этом сообщили специалисты центра «ФОБОС».
Синоптики прогнозируют до +23 градусов и кратковременные дожди в Петербурге
Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ
В течение дня в городе ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди, а в отдельных районах Ленинградской области возможны локальные грозы.
Температура воздуха в Санкт-Петербурге составит +21…+23 градуса, по области — от +20 до +25 градусов. Западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с, местами с порывами.
Атмосферное давление существенно не изменится и составит около 755 мм рт. ст., что немного ниже климатической нормы.