Циклон принесет в Петербург прохладную и дождливую погоду

В Санкт-Петербурге 7 августа погодные условия будут определяться влиянием тыловой части циклона, центр которого расположен над Карелией. Об этом сообщили специалисты центра «ФОБОС».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Синоптики прогнозируют до +23 градусов и кратковременные дожди в Петербурге

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Синоптики прогнозируют до +23 градусов и кратковременные дожди в Петербурге

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В течение дня в городе ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди, а в отдельных районах Ленинградской области возможны локальные грозы.

Температура воздуха в Санкт-Петербурге составит +21…+23 градуса, по области — от +20 до +25 градусов. Западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с, местами с порывами.

Атмосферное давление существенно не изменится и составит около 755 мм рт. ст., что немного ниже климатической нормы.

Матвей Николаев