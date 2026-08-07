Ночью над Татарстаном сбили БПЛА

Средства ПВО ночью уничтожили над Татарстаном беспилотники. Об этом сообщило Минобороны России. Сколько именно аппаратов сбили над республикой, в сводке не уточняется.

Всего в ночь с 6 на 7 августа дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 203 украинских беспилотника самолетного типа. Их сбили над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Тульской областями, Краснодарским и Пермским краями, Крымом, Башкортостаном, а также над акваторией Черного моря.

Ночью в Татарстане объявлялась угроза атаки беспилотников на Альметьевск, Бугульму и Лениногорск. Режим беспилотной опасности в регионе действовал около четырех часов.

Анар Зейналов