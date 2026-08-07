На Кубани объем продаж лекарств от аллергии вырос на 14%

Объем продаж противоаллергических средств системного действия в Краснодарском крае в первом полугодии 2026 года увеличился на 14%, достигнув 597,2 млн руб. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе аналитической компании DSM Group.

По данным аналитических исследований, в указанный период в крае реализовано почти 1,8 млн упаковок антигистаминных препаратов. Средняя стоимость одной упаковки составила 336 руб., что на 10% выше показателя аналогичного периода прошлого года.

Соседняя Ростовская область демонстрирует схожую динамику роста. Объем продаж в регионе увеличился на 15% и достиг 343,2 млн руб. При этом количество проданных упаковок выросло на 7%, до 1,16 млн штук. Средняя цена упаковки составила 297 руб., показав рост на 8%.

Ставропольский край демонстрирует менее значительные изменения. Объем рынка вырос всего на 2%, до 227,9 млн руб. Примечательно, что количество реализованных упаковок сократилось на 8% и составило 716,4 тыс. единиц. Однако средняя стоимость упаковки увеличилась на 12%, достигнув 318 руб.

В число самых популярных препаратов от аллергии на Кубани вошли Тералиджен (13,3% от общего объема продаж), Цетрин (8,7%), Супрастин (6,8%), Зодак (6,4%) и Донормил (4,9%).

Наталья Белоштейн