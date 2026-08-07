Популярность лекарств от аллергии на Дону выросла на 15%

В январе-июне 2026 года в Ростовской области объем продаж антигистаминных препаратов системного действия в денежном выражении достиг 343,2 млн руб., что на 15% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе аналитической компании DSM Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Количество проданных упаковок в регионе увеличилось на 7%, достигнув 1,1 млн единиц. Средняя стоимость одной упаковки выросла на 8% — до 297 руб.

В соседнем Краснодарском крае объем продаж лекарств от аллергии достиг 597,2 млн руб., показав прирост 14%. При этом количество реализованных упаковок увеличилось на 4%, а средняя цена поднялась на 10%, до 336 руб.

Ставропольский край демонстрирует более сдержанный рост. Объем продаж составил 227,9 млн руб., увеличившись всего на 2%. Примечательно, что количество проданных упаковок снизилось на 8%, при этом средняя стоимость упаковки выросла на 12% до 318 руб.

В число самых популярных препаратов от аллергии в Ростовской области вошли Тералиджен (13,4% от общего объема продаж), Цетрин (8,7%), Зодак (8,5%), Супрастин (7,8%) и Донормил (6,3%).

Наталья Белоштейн