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Застройщика из Дербента осудили на 5,5 лет за двойную продажу квартир

Дербентский городской суд приговорил к пяти с половиной годам колонии общего режима бывшего генерального директора ООО «Еврострой», виновным в пяти эпизодах мошенничества в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда Республики Дагестан.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным следствия, в период 2017–2018 годов обвиняемый, выступая застройщиком многоквартирного дома в Дербенте, заключал договоры долевого участия с несколькими покупателями на одни и те же жилые помещения. Для легализации сделок право собственности оформлялось на подставных лиц.

Часть незаконно приобретенных квартир была перепродана для погашения задолженности перед поставщиками строительных материалов.

Наталья Белоштейн

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