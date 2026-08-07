ГУФССП по Свердловской области возглавит Юлия Третьякова

Обязанности главы Главного управления Федеральной службы судебных приставов (ГУФССП) России по Свердловской области с 10 августа будет исполнять Юлия Третьякова, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУФССП по Свердловской области Фото: ГУФССП по Свердловской области

Генерал-майор внутренней службы Третьякова с 2000 года проходила государственную гражданскую службу на разных должностях в ФССП, а с 2018 года возглавляла управление ведомства в Челябинской области. Возглавлявшая с того же года свердловское управление генерал-майор внутренней службы Альбина Сухорукова в ближайшие дни перейдет на аналогичную должность в челябинское. В ведомстве подчеркнули, что кадровые перестановки проводятся в рамках плановой ротации руководителей региональных управлений.

«Альбина Халилевна внесла большой вклад в развитие службы судебных приставов, укрепление законности в регионе, защиту прав и интересов жителей Свердловской области. За безупречную государственную службу, высокий профессионализм и значительный вклад в укрепление правопорядка Сухорукова Альбина Халилевна удостоена Благодарности президента РФ, медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени»,— говорится в сообщении.

Ирина Пичурина