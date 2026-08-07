В Ростове в числе лидеров по миграционным нарушениям оказался Темерник

Микрорайон Темерник в Ростове, известный своими торговыми рынками (часть из них прекратила работу в начале 2026 года), вошел в число территорий-лидеров по количеству миграционных нарушений. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель начальника ГУ МВД России по Ростовской области по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан Виктор Марунчак.

По данным ведомства, в Первомайском районе с начала 2026 года зафиксировано 175 административных правонарушений в миграционной сфере. Кроме того, правоохранители выявили 37 случаев фиктивной постановки на учет. В общей сложности речь идет о 312 иностранцах. По фактам нарушений возбуждено четыре уголовных дела по ст. 322 УК РФ.

Виктор Марунчак обратил внимание на тревожную тенденцию: в Темернике наблюдается процесс обособления мигрантов и формирования своеобразных анклавов. В отношении иностранцев, находящихся на территории микрорайона незаконно, продолжаются проверочные мероприятия.

В целом в первом полугодии из региона выдворено около 6 тыс. мигрантов. При этом порядка 88% из них получили запрет на въезд в РФ.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в январе-июне 2026 года в Ростовской области на миграционный учет поставлено 43 тыс. иностранных граждан — это на 18% меньше, чем за первое полугодие 2025 года.

Наталья Белоштейн