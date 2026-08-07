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Полиция Красноярска пресекла деятельность группы автоподставщиков

В Красноярске задержаны два участника группы автоподставщиков, инсценировавшие ДТП для получения страховых выплат. Им предъявили обвинение в мошенничестве в сфере страхования (ч. 4 ст. 159.5 УК РФ) и взяли под стражу, сообщили в региональном главке МВД России.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Криминальная схема, по данным полиции, выглядела так. Красноярцы приобретали автомобили, ремонт которых по калькуляциям страховых компаний оценивался в крупные суммы. Затем на трассах региона инсценировали ДТП, повреждая автомобили в нужных местах. В Госавтоинспекцию для фиксации аварии, а также в страховые компании за выплатами обращались подставные водители и владельцы битых машин, которые были заранее проинструктированы.

Первоначальная сумма ущерба превышает 1,2 млн руб. Уголовное дело насчитывает три эпизода, но может пополниться новыми.

Илья Николаев

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