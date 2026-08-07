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Потепление продлится в Свердловской области до конца выходных

Относительное потепление начнется в пятницу на Среднем Урале и продлится до вечера субботы. В южной части Свердловской области тепло сохранится до утра понедельника, передает Telegram-канал «Погода в Екатеринбурге».

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Регион на короткое время окажется в теплом секторе циклона Justine, находящегося сейчас над Скандинавией. Уже днем 7 августа через область пройдет теплый атмосферный фронт с осадками, преимущественно небольшими. После прохождения фронта в регион поступит более теплая воздушная масса. В ночь на субботу температура будет заметно выше, чем накануне.

В Екатеринбурге днем пятницы прогнозируется +23°..+25°, переменная облачность, во второй половине дня возможен небольшой дождь, ветер западный, юго-западный, 3-8 м/с. В субботу ночью +18°, днем +28° и дождь, в воскресенье ночью +17°, днем +26° и облачно. На следующей неделе немного похолодает.

Ирина Пичурина

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