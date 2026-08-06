В свердловском заксобрании вновь заявили о снижении числа обращений от уральцев

Количество обращений от жителей Свердловской области в адрес депутатов законодательного собрания региона по итогам весенней сессии 2026 года вновь оказалось меньше, чем за аналогичный период в 2025-м, заявила спикер Людмила Бабушкина («Единая Россия») в ходе пресс-конференции ТАСС об итогах работы парламентариев. По ее словам, политики получили всего 586 обращений, тогда как в 2025-м их число составило 644 (в 2025-м госпожа Бабушкина говорила о 664 обращениях).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Людмила Бабушкина

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Людмила Бабушкина

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

«Если раньше было много обращений, касающихся политической ситуации, здравоохранения, социальных вопросов, то сегодня в первую очередь задают вопросы, касающиеся развития экономики не только нашего региона, но и страны, люди хотят знать перспективу»,— пояснила госпожа Бабушкина.

Председатель отметила, что по сравнению с 2025-м тема здравоохранения в письмах свердловчан сместилась с шестой позиции на восьмую, тема труда и занятости укрепилась на последнем месте. «Всего восемь обращений, это говорит о том, что у нас есть работа, недостаток кадров в отдельных отраслях экономики»,— сказала она, добавив, что депутаты «принимают все меры».

Помимо подведения итогов весенней сессии депутаты обсудили результаты работы заксобрания восьмого созыва на протяжении пяти лет. По словам Людмилы Бабушкиной, за это время парламентарии приняли 706 законов, которые в том числе позволили увеличить количество многодетных семей на Среднем Урале в 3,2 раза и привлечь в экономику региона более 150 млрд руб. в виде инвестиций. Опрошенные «Ъ-Урал» лидеры оппозиционных фракций признались, что достижениями «может похвастаться только одна партия».

Подробнее об итогах работы заксобрания Свердловской области восьмого созыва — в материале «Ъ-Урал».

Василий Алексеев