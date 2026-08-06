Саратовская область вошла в топ-5 регионов ПФО по сбору вишни в 2025 году

Саратовская область вошла в число лидеров Приволжского федерального округа по сбору вишни по итогам 2025 года. Регион собрал 9 тыс. тонн этой ягоды, разделив пятую строчку с Нижегородской областью. В целом ПФО стал первым среди всех федеральных округов по урожаю вишни — валовой сбор составил 110 тыс. тонн, что вдвое больше, чем в 2024 году, сообщили аналитики Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка (РСХБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Нина Шевченко Фото: Нина Шевченко

Больше всех вишни в округе собрали Татарстан (31 тыс. тонн), Оренбургская область (14 тыс. тонн), Самарская область (11 тыс. тонн) и Башкирия (почти 10 тыс. тонн). Общий сбор всех косточковых культур в ПФО в 2025 году достиг 170 тыс. тонн, увеличившись в 1,9 раза.

Аналитики Россельхозбанка прогнозируют рост в 2026 году. Ожидается, что урожай косточковых в ПФО при благоприятных условиях может достичь 180 тыс. тонн, что на 6% больше прошлогоднего показателя. Урожай вишни может вырасти на 5%.

Нина Шевченко