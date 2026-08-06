Волгоградский экс-чиновник оспорил приговор за взятки по делу о домах для сирот

Экс-глава Еланского района Волгоградской области Дмитрий Литвинов, осужденный на десять лет колонии строгого режима, обжаловал приговор в апелляции. Материалы дела поступили в областной суд, рассмотрение назначено на 25 августа. В суд также подано апелляционное представление прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: volgograd.er.ru Фото: volgograd.er.ru

Литвинова признали виновным в получении взятки и превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 285, ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, он договорился с предпринимателем Романом Воропаем, строившим по госпрограмме 18 многоквартирных домов для сирот, о том, что закроет глаза на недочеты в обмен на новый дом на его участке. Ущерб от некачественного строительства оценили в 22 млн руб., общий ущерб от действий чиновника превысил 36 млн руб.

В декабре 2024 года Литвинова задержали в здании администрации. Помимо назначения срока, суд конфисковал в доход государства дом и назначил штрафы на общую сумму более 40 млн руб.

Нина Шевченко