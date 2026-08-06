Главные новости к вечеру 6 августа

Предлагаемая зарплата в вакансиях Петербурга превысила 92 тыс. рублей

Экипаж упавшего самолета из Ленобласти эвакуировали в Иркутской области

Авиатрафик между Москвой и Петербургом сократился почти на 20%

«Газпром бытовые системы» перенес юридический адрес из Петербурга в Пермский край

Щит «Надежда» завершил проходку тоннеля к будущей станции «Каменка»

В вузы и колледжи Ленобласти подали более 90 тысяч заявлений

Подготовка первоклассника к школе в Петербурге обойдется почти в 50 тыс. рублей

Названы крупнейшие застройщики Санкт-Петербурга по объему текущего строительства

Во Всеволожске обследуют 23 подземных бомбоубежища

Приговор бывшему главе Федерации вольной борьбы Петербурга оставили в силе