Главные новости к вечеру 6 августа
Предлагаемая зарплата в вакансиях Петербурга превысила 92 тыс. рублей
Экипаж упавшего самолета из Ленобласти эвакуировали в Иркутской области
Авиатрафик между Москвой и Петербургом сократился почти на 20%
«Газпром бытовые системы» перенес юридический адрес из Петербурга в Пермский край
Щит «Надежда» завершил проходку тоннеля к будущей станции «Каменка»
В вузы и колледжи Ленобласти подали более 90 тысяч заявлений
Подготовка первоклассника к школе в Петербурге обойдется почти в 50 тыс. рублей
Названы крупнейшие застройщики Санкт-Петербурга по объему текущего строительства
Во Всеволожске обследуют 23 подземных бомбоубежища
Приговор бывшему главе Федерации вольной борьбы Петербурга оставили в силе