Глава водоканала Тюмени извинилась за угрозу сотрудницы отключить людям воду

Генеральный директор «Росводоканал Тюмень» Ольга Сарбаева извинилась перед жителями Тюмени и Тюменского округа за слова сотрудницы пресс-службы предприятия, которая пригрозила перекрыть горожанам воду. По ее словам, это высказывание не отражает официальную позицию компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Ранее в социальных сетях распространилось видео пресс-секретаря тюменского водоканала. В ролике она раскритиковала горожан за излишнюю агрессию к коммунальщикам. По ее словам, предприятие уже несколько недель «ведет борьбу с водой», поступающей на Метелевские водоочистные сооружения из реки Туры, чтобы довести ее качество до нормативных показателей. Женщина предложила жителям «пофантазировать», что произойдет, если водозабор прекратит работу. Она уточнила, что в таком случае без воды могут остаться около 40% города.

«Приношу свои извинения всем жителям Тюмени и Тюменского округа. Официально заявляю, что слова сотрудницы не связаны с официальной позицией Тюменского водоканала. Компания проведет полное всестороннее расследование ее действий и привлечет ее к дисциплинарной ответственности. Мы сделаем все, чтобы санитарно-эпидемиологическая обстановка в нашем регионе была стабильной и отключений воды не было»,— прокомментировала Ольга Сарбаева.

С середины июля жители Тюмени страдают из-за ситуации с водой. В этот период в регионе начались паводки, из берегов вышла река Тура. Жители начали жаловаться на неприятный цвет и запах воды, по фактам обращений СКР возбудил уголовное дело. С 30 июля в городе организовали подвоз питьевой воды населению. За неделю жители Тюмени и Тюменского округа получили около 2 млн литров воды.

Полина Бабинцева