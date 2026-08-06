Александр Бастрыкин затребовал доклад о деятельности гида-сектанта в Приэльбрусье

Следственное управление СКР по Кабардино-Балкарии начало доследственную проверку после публикаций в социальных сетях о работе неофициального туристического лагеря в Приэльбрусье, организатор которого, по утверждениям бывших участников, обещал бесплатное восхождение на Эльбрус в обмен на помощь по хозяйству, а затем принуждал людей к тяжелому труду и ограничивал их связь с внешним миром, сообщает пресс-служба СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бородулин / Коммерсантъ Фото: Андрей Бородулин / Коммерсантъ

Ход проверки взял на контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, который поручил руководителю регионального управления представить доклад об установленных обстоятельствах и результатах процессуальной проверки.

Поводом для реакции правоохранительных органов стали многочисленные публикации в социальных сетях и Telegram-каналах, где бывшие участники лагеря рассказали о схеме привлечения туристов. По их словам, организатор приглашал желающих подняться на Эльбрус, обещая практически бесплатную программу. Взамен участникам предлагали стать «волонтерами» и помогать в обустройстве лагеря. После прибытия, как утверждают авторы публикаций, объем работ значительно превышал первоначальные договоренности. Людей привлекали к строительству, заготовке дров, приготовлению пищи, уборке территории и другим хозяйственным работам. При этом часть участников заявляет, что их убеждали отказаться от мобильной связи и общения с родственниками, объясняя это необходимостью «духовного роста», «очищения» и полного погружения в жизнь лагеря.

Авторы сообщений также утверждают, что организатор не зарегистрирован в качестве туроператора или гида и, предположительно, не имеет права оказывать туристические услуги. Эти сведения следователям еще предстоит проверить. Пока СКР не называет имя мужчины и не сообщает о наличии возбужденного уголовного дела. Проверка проходит в порядке статей 144–145 УПК РФ, по итогам которой следствие примет процессуальное решение.

История получила широкий общественный резонанс на фоне продолжающегося летнего туристического сезона в Приэльбрусье. Национальный парк ежегодно принимает десятки тысяч туристов и альпинистов, а стоимость коммерческих программ восхождения на Эльбрус в зависимости от продолжительности и уровня сервиса обычно составляет от 50 тыс. до 80 тыс. руб. на человека. Именно обещание бесплатного или существенно более дешевого восхождения, как следует из публикаций бывших участников лагеря, становилось главным способом привлечения новых людей.

В информационном центре Следственного комитета подчеркнули, что глава ведомства потребовал представить подробный доклад о ходе проверки и всех установленных обстоятельствах. До завершения процессуальной проверки какие-либо выводы о наличии состава преступления следствие не делает.

Станислав Маслаков