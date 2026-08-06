Свердловчанина будут судить за поддельный диплом инженера

В Краснотурьинский городской суд поступило уголовное дело в отношении жителя Карпинска (Свердловская область), который на протяжении семи лет занимал руководящие должности с купленным дипломом. Об этом сообщили в пресс-службе судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Мужчина обвиняется в хранении и использовании заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права (ч. 3 ст. 327 УК РФ).

По версии следствия, в период с мая 2015 года по март 2016 года обвиняемый, имея только среднее общее образование, приобрел у неустановленного лица поддельный диплом специалиста о высшем образовании Уральского федерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. Согласно документу, ему была присвоена квалификация «инженер» по специальности «Городское строительство и хозяйство».

В дальнейшем на протяжении семи лет мужчина использовал поддельный документ при трудоустройстве на инженерные должности в государственных и коммерческих организациях Свердловской и Тюменской областей.

В разные годы он работал инженером по надзору за строительством в МКУ «Управление коммунального хозяйства» Карпинска, ведущим инженером в тюменском МКУ «Служба заказчика по благоустройству», инженером-смотрителем зданий и сооружений на Карпинском электромашиностроительном заводе, а также занимал различные руководящие должности специалистов промышленно-производственного персонала в АО «Богословское рудоуправление» и АО «Золото Северного Урала».

Подлог раскрылся в конце 2024 года после проверки службы безопасности одного из предприятий. После запроса в вуз выяснилось, что мужчина был отчислен из университета и диплом о высшем образовании ему не выдавался.

Полина Бабинцева