Главные новости за 6 августа. Кубань, Крым, Адыгея

В ночь на 6 августа силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 605 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией России, включая Краснодарский край.

За последние два дня как минимум четыре морские линии, работающие на маршруте Турция—Новороссийск, ввели надбавки за военные риски. Размер дополнительных сборов достигает $1 тыс. за 20-футовый контейнер и $2 тыс. за 40-футовый, что в два–три раза превышает обычную стоимость фрахта.

Производственная площадка компании ЭФКО в Тамани Краснодарского края приостановила работу после атаки ВСУ, произошедшей в ночь на 30 июля.

На пляжах Анапы появились указатели с адресами ближайших укрытий. Информационные таблички разместили в пляжной зоне 5 августа.

Управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Новороссийска обнародовало подробный порядок действий для отдыхающих и жителей города на случай возникновения угрозы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

В Южном федеральном округе по итогам первого полугодия 2026 года зафиксирована самая низкая строительная инфляция среди всех федеральных округов России — 4,1%.

В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение из-за сильной жары. По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 августа температура воздуха в регионе местами достигнет +39 градусов.

Заместитель Генпрокурора РФ Сергей Бажутов представил нового прокурора Краснодарского края Виктора Винецкого, который был назначен на должность указом президента Российской Федерации 27 июля 2026 года.

Представители Wildberries провели переговоры с руководством Краснодарского края.

Краснодарский край вошел в число лидеров по оформлению электронных полисов ОСАГО.

В Краснодаре во дворе многоквартирного дома в Прикубанском округе обнаружены фрагменты беспилотного летательного аппарата.