В Ярославской области 7 августа ожидаются ливни

В Ярославской области 7 августа прогнозируются грозы, сильные ливни и град. Об этом предупредило областное управление МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Акельева / Коммерсантъ Фото: Анна Акельева / Коммерсантъ

Неблагоприятная погода ожидается на протяжении всего дня — с 9:00 до 21:00.

«Старайтесь не находиться вблизи деревьев, слабо укрепленных конструкций, избегайте парковки личного автотранспорта рядом с ними. Будьте внимательны и осторожны»,— обратилось МЧС.

По прогнозам областного гидрометцентра, в Ярославле до конца недели ожидаются небольшие кратковременные дожди при температуре воздуха +25…30 градусов.

Алла Чижова