Ярославский аэропорт приостановил работу

Ярославский аэропорт закрыли для приема и выпуска воздушных судов. Об этом вечером 6 августа сообщили в пресс-службе Росавиации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Воздушная гавань закрыта с 19:49. Введение ограничений объяснили необходимостью обеспечения безопасности полетов. На вечер 6 августа в аэропорту нет запланированных рейсов.

Росавиация ввела ограничения в аэропорту во второй раз за сутки: воздушная гавань не работала с ночи до полудня на фоне беспилотной опасности в регионе. В этот период была отражена крупнейшая атака БПЛА на Ярославскую область. Четыре человека пострадали, на территории НПЗ возникло возгорание.

Алла Чижова