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Ярославский аэропорт приостановил работу

Ярославский аэропорт закрыли для приема и выпуска воздушных судов. Об этом вечером 6 августа сообщили в пресс-службе Росавиации.

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Воздушная гавань закрыта с 19:49. Введение ограничений объяснили необходимостью обеспечения безопасности полетов. На вечер 6 августа в аэропорту нет запланированных рейсов.

Росавиация ввела ограничения в аэропорту во второй раз за сутки: воздушная гавань не работала с ночи до полудня на фоне беспилотной опасности в регионе. В этот период была отражена крупнейшая атака БПЛА на Ярославскую область. Четыре человека пострадали, на территории НПЗ возникло возгорание.

Алла Чижова

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