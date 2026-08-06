За 6 лет на Кубани поддержали 70 кинопроектов на сумму более 250 млн рублей

За шесть лет в Краснодарском крае при поддержке регионального механизма субсидирования реализовали 70 кинопроектов, на которые было направлено более 250 млн руб. Об этом сообщили по итогам заседания кинокомиссии Краснодарского края, где обсудили развитие киноиндустрии в регионе, продвижение курортных территорий и использование кинопроектов для популяризации продукции со знаком «Сделано на Кубани».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Лукина / Коммерсантъ Фото: Мария Лукина / Коммерсантъ

В департаменте развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности края отметили, что кинопроизводство приносит региону не только имиджевые преимущества, но и оказывает влияние на экономику. Съемочные группы привлекают местных подрядчиков, пользуются услугами гостиниц, предприятий общественного питания, транспорта и других организаций.

По словам главы департамента Юлии Приходько, кино может стать инструментом территориального маркетинга, позволяющим продвигать туристические направления Краснодарского края — Сочи, Красную Поляну, Геленджик, Анапу и Ейск.

Механизм компенсации части затрат кинопроизводителей действует в регионе с 2021 года. Компании могут получить возмещение до 30% фактически понесенных и подтвержденных расходов на съемки в крае. Максимальный размер субсидии на один проект составляет 12 млн руб.

За время действия программы к съемочным процессам привлекли около 650 местных участников, среди которых индивидуальные предприниматели, самозанятые, юридические и физические лица. Власти региона отмечают, что поддержанные проекты обеспечили дополнительный оборот для предприятий различных отраслей.

В 2026 году на конкурсный отбор поступило 26 заявок от 22 кинокомпаний. Общий объем заявленных расходов составил 753,8 млн руб. По итогам отбора поддержку получили 17 кинопроектов. Трем участникам уже перечислены субсидии на общую сумму 17,7 млн руб. Для остальных проектов предусмотрена возможность получения финансирования при наличии бюджетных средств без повторного прохождения процедуры подачи заявки.

Вячеслав Рыжков