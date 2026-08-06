Тюменцам за неделю доставили 2 млн литров питьевой воды

Два млн литров питьевой воды получили жители Тюмени и Тюменского округа за неделю в рамках проекта «Чистая вода». За это время количество передвижных пунктов набора воды увеличили до 50, сообщил в своих соцсетях губернатор Александр Моор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Александра Моора Фото: Telegram-канал Александра Моора

Жители также могут набрать воду из 20 временных колонок. Кроме того, по поручению губернатора на базе школ, детских садов, больниц и поликлиник открылись точки набора воды. «Все эти меры будут действовать, пока ситуация окончательно не стабилизируется»,— отметил глава региона.

С середины июля жители Тюмени страдают из-за ситуации с водой. В этот период в регионе начались паводки, из берегов вышла река Тура. Жители начали жаловаться на неприятный цвет и запах воды, по фактам обращений СКР возбудил уголовное дело. С 30 июля в Тюмени осуществляют подвоз бутилированной воды жителям города.

Полина Бабинцева