Главные новости за 6 августа: Воронеж, Белгород, Липецк, Курск, Орел, Тамбов

События четверга: выбор «Ъ-Черноземье»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В ночь на 6 августа силы ПВО уничтожили 57 БПЛА над Воронежской областью. Обломки повредили семь автомобилей, остекление и кровлю частных и многоквартирных домов, а также постройки двух агропредприятий. По предварительным данным, пострадавших нет.

Регион также вошел в число лидеров субъектов РФ, где автомобилисты чаще всего отказываются от поездок на личном транспорте из-за роста цен на топливо. По данным опроса «Дрома», 37% местных водителей стали реже пользоваться автомобилем, а некоторые пожаловались на ограничения продажи бензина и его дефицит на отдельных АЗС.

Арбитражный суд Белгородской области отменил арест счетов и имущества АО «Уральская сталь» на 556,2 млн руб. Обеспечительные меры были приняты в рамках спора со «Стойленским ГОКом» (структура НЛМК) о взыскании задолженности.

Арбитражный суд Москвы принял к производству иск переработчика металлургических отходов из Липецкой области ООО «Барс» к столичному ООО «Альмет» на 889,3 млн руб. Компания требует взыскать убытки, неустойку, задолженность по арендным платежам и упущенную выгоду по договору аренды оборудования.

В день второй годовщины вторжения ВСУ в Курскую область губернатор Александр Хинштейн почтил память погибших на мемориале «Курская дуга» и заявил о планах по восстановлению освобожденных территорий региона.

Орловский областной суд оставил в силе отказ бывшему первому вице-мэру Орла Олегу Минкину в замене неотбытого срока принудительными работами. Он отбывает пятилетний срок по делу о мошенничестве при строительстве и благоустройству городских объектов.

В Тамбовской области за первое полугодие следователи добились возмещения ущерба на 518 млн руб. По словам губернатора Евгения Первышова, 304 млн руб. возвращены добровольно, еще на имущество стоимостью 191 млн наложен арест.

Швечикова Анна