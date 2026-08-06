Краснодару из краевого бюджета выделят 5,8 млрд рублей на создание коллектора

На продолжение строительства головного канализационного коллектора в Краснодаре в 2028 году направят 5,79 млрд руб. из бюджета Краснодарского края. Средства будут предоставлены в виде безвозмездных поступлений, соответствующие изменения в городской бюджет депутаты приняли на внеочередном заседании городской думы 6 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Ранее на реализацию проекта уже было выделено около 3,5 млрд руб. В марте 2026 года власти Краснодара сообщали о планах привлечь из регионального бюджета более 1,7 млрд руб. на строительство второй очереди коллектора №20 и реконструкцию действующих сетей на улицах Тихорецкой и Филатова.

Строительство нового канализационного коллектора стартовало в сентябре 2024 года. Общая стоимость проекта оценивалась в 17,3 млрд руб., протяженность сооружения должна превысить 23 км. Работы ведутся одновременно на трех участках, первоначально завершение строительства планировалось на первый квартал 2027 года.

Финансирование проекта осуществляется за счет средств Фонда развития территорий, краевого и городского бюджетов. После ввода в эксплуатацию коллектор сможет пропускать до 150 тыс. куб. м сточных вод в сутки. В составе объекта предусмотрено строительство трех канализационно-насосных станций.

Трасса коллектора пройдет от улицы Героя Яцкова через Западно-Кругликовскую, Батуринскую, Топольковый переулок, улицу Петра Метальникова, Ростовское шоссе, улицы Яхонтовую и Дзержинского до Западного обхода.

Глава Краснодара Евгений Наумов ранее отмечал, что новый объект обеспечит отведение сточных вод из северной, северо-восточной и северо-западной частей города. Реализация проекта затронет около половины жителей краевого центра, включая как новые жилые районы, так и уже сформировавшуюся застройку.

Вячеслав Рыжков