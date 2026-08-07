«Пикник Афиши», группа «Браво» и велозаезд Tour de Russie

Концерты и фестивали, исторические обзорные экскурсии и премьера клипа, музыка и спорт: выбрать самое интересное поможет традиционная подборка «Ъ Северо-Запад».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Авторская пешеходная экскурсия к дню рождения Михаила Зощенко в музее «ХХ век»

Фото: Государственный литературный музей «ХХ век» Авторская пешеходная экскурсия к дню рождения Михаила Зощенко в музее «ХХ век»

Фото: Государственный литературный музей «ХХ век»

7 августа, в преддверии дня рождения писателя Михаила Зощенко, Государственный литературный музей «ХХ век» проведет авторскую пешеходную экскурсию специалиста музея Екатерины Солиловой «Уважаемые граждане!» — увлекательную прогулку по знаковым адресам Петербурга 1920–1930-х годов. Гости увидят места, где собиралось литературное объединение «Серапионовы братья», узнают о жизни юных Зощенко и Каверина, поймут, какую роль в жизни писателя-сатирика играла музыка и почему он оказался на арене цирка, а также как связаны Зощенко и Александр Дюма. Прогулка пройдет по городу молодости Зощенко, где открывались многочисленные театры и кабаре, кинематографы и магазины, где писатель встречался с друзьями и искал вдохновение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Группа «Браво»

Фото: ROOF PLACE Группа «Браво»

Фото: ROOF PLACE

7 августа группа «Браво» выступит с большим летним концертом на крыше ROOF PLACE. За более чем сорок лет существования коллектив стал одной из самых узнаваемых групп страны, а его песни давно обрели статус классики отечественной музыки. «Браво» удалось создать собственный стиль, объединив рокабилли, рок-н-ролл, твист, «новую волну» и регги, а безупречная эстетика и живые выступления остаются визитной карточкой группы. На концерте прозвучат композиции, которые уже несколько десятилетий поет вся страна. Выступление пройдет под открытым небом на одной из самых живописных концертных площадок Петербурга с видом на Финский залив.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Группа Burito

Фото: ROOF PLACE Группа Burito

Фото: ROOF PLACE

8 августа на сцене ROOF PLACE состоится уникальный атмосферный концерт Burito. Это не просто группа, это философия, выраженная в музыке. Символ силы, гармонии и стремления к идеалу, который воплощается в каждой ноте и каждом слове песен. Основатель и лидер Гарик Burito — автор и исполнитель, чьи хиты уже стали классикой современной музыки. Его талант и многогранность позволяют группе создавать треки, которые находят отклик у миллионов слушателей. На концерте слушателей ждет живое исполнение любимых хитов, треки из новых альбомов и атмосфера, созданная сочетанием электронной музыки, поп-рока и фолка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Легендарный городской фестиваль «Пикник Афиши» на Елагином острове

Фото: пресс-служба компании «Афиша» Легендарный городской фестиваль «Пикник Афиши» на Елагином острове

Фото: пресс-служба компании «Афиша»

В этот же день, 8 августа, на Елагином острове состоится «Пикник Афиши» — легендарный масштабный городской фестиваль под открытым небом. Гостей ждет масштабная музыкальная программа на пяти сценах, где выступят FEDUK, SLAVA MARLOW с живыми группами, индисенсация «Бонд с кнопкой», уже классик хип-хопа и поп-музыки ЛСП, одна из главных поп-звезд эпохи Ёлка, фолк-группа Spokanki, модные альтернативщики CUPSIZE / «Капсайз», экс-лидер «Смысловых Галлюцинаций» Сергей Бобунец, поп-певица Минаева, яркие индиновички Гера Амен и Джей Ро, а также дуэт «Озёра». Электронную сцену представят творческое объединение «Станция метро Горьковская», шоукейсы «ЛАУД БОЙЗ» и «ДОБРО», а также культовый артист и продюсер SP4K / СПЧК. Кроме того, петербургское объединение 812 AM CLUB проведет спортивный рейв. Гостей фестиваля ждет микс из хип-хопа, гитарного рока, индиностальгии по 2010-м и свежей стильной поп-музыки.

Главным новшеством фестиваля станет яркий луна-парк под открытым небом с сияющими аттракционами в стилистике кино. На территории развернется множество интерактивных зон: массаж, спорт, серфинг, мастер-классы от «ЯМАЙКИ» и «Мастерской культуры W», флористика, бьюти-зона и барбершоп. Также гостей ждут игровой клуб, большой фуд-корт, маркет локальных брендов, дизайнерский маркет и целый детский городок с площадкой «Малышариков».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Праздничная программа «В гости к Зощенко» со свободным входом в Литературном музее «XX век»

Фото: Государственный литературный музей «ХХ век» Праздничная программа «В гости к Зощенко» со свободным входом в Литературном музее «XX век»

Фото: Государственный литературный музей «ХХ век»

9 августа Литературный музей «XX век» отметит день рождения Михаила Зощенко программой «В гости к Зощенко». В этот день музей откроет свободный вход для посетителей, и петербуржцы и гости города смогут окунуться в творческую и добрососедскую атмосферу Писательского дома, стать гостями Музея-квартиры М. М. Зощенко и узнать много интересного о традициях общения, взаимной поддержки и дружеской общности. На празднике можно будет сыграть в интерактивную игру «В гости к Зощенко», порешать шахматные задачки, провести «чаепитие» с историями из жизни писателей, посетить мастерскую по сочинению рассказов с опытным рассказчиком и многое другое.

Лето, любимые хиты и атмосфера футбольного праздника! 9 августа «Зенит» принимает футбольный клуб «Родина» из Москвы. Откроет матч яркое шоу и концерт группы «Винтаж». За два часа до матча начнется большая развлекательная программа: автограф-сессия солистки группы «Винтаж» Анны Плетневой; развлекательные площадки, аквагрим и студии причесок, яркие фотозоны; фуд-корты с кухнями разных стран и детским меню и многое другое.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певец Шура

Фото: ROOF PLACE Певец Шура

Фото: ROOF PLACE

Традиционный летний концерт неподражаемого Шуры — короля эпатажа, главного феномена русской поп-музыки, артиста, который никогда не потеряет актуальность: 9 августа на крыше ROOF PLACE! Он переехал в Москву с тремя песнями в багаже на деньги, вырученные от продажи маминой шубы, через год стал самым желанным артистом в московских клубах, а через два уже выступал в Кремлевском дворце в собственной шубе и взрывал сознание зрителей клипами на всех телеканалах. Спустя более 20 лет пятидесятитысячный стадион поет вместе с Шурой «Твори добро», шоу с участием артиста набирают рекордное количество просмотров на одном из самых известных видеохостингов, он желанный гость любого клуба. А о том, какой фурор он произвел в программе «Суперстар», уже можно слагать легенды. Живой состав музыкантов создает на концертах идеальное звучание его песен, которые по-прежнему несут мощный эмоциональный заряд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кубок Губернатора по конному спорту с произвольной программой КЮР в «Вента Арена»

Фото: организаторы мероприятия Кубок Губернатора по конному спорту с произвольной программой КЮР в «Вента Арена»

Фото: организаторы мероприятия

С 10 по 12 августа в КСК «Вента Арена» состоится важное конное событие Петербурга — Кубок губернатора, этап Кубка России, чемпионат и первенство города. Особым днем станет 12 августа. В программе КЮР — произвольной программе под музыку — настоящий танец всадника и лошади, высший пилотаж выездки. Выездка — королева дисциплин конного спорта, а КЮР — ее бриллиант.

До недавних пор здание бывшей англиканской церкви Петербурга, памятник архитектуры федерального значения, был недоступен для посещений. Сегодня богатый колонный зал, насыщенный символами, росписями и мозаиками, с одним из самых больших в России ансамблей английских витражей, стал частью новой музыкальной локации на карте Петербурга — Концертного зала на Английской набережной Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина. 11 августа состоится обзорная экскурсия «От Англиканской церкви к Концертному залу. История здания на Английской набережной, 56». Слушатели узнают, как со времен Петра I заселялась и застраивалась эта набережная и какую роль в развитии страны играла английская община. Разговор пойдет о том, как менялся облик здания с XVIII века до наших дней, от замысла Джакомо Кваренги до последующих преобразований XIX столетия и современной реставрации. Знакомство с историческим органом фирмы Brindley and Foster станет кульминацией маршрута. Спустя столетие молчания инструмент вновь зазвучит для посетителей Концертного зала — возрожденной точки притяжения петербуржцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Группа «Пикник»

Фото: организаторы концерта Группа «Пикник»

Фото: организаторы концерта

12 августа на ROOF FEST выступает группа «Пикник». Уже более сорока лет коллектив остается одним из наиболее самобытных явлений российской рок-сцены. Музыку «Пикника» невозможно спутать ни с чем: фирменный голос Эдмунда Шклярского, философские тексты, мистическая эстетика и театрализованные концертные шоу давно стали визитной карточкой группы. В этот вечер прозвучат самые любимые композиции — «Игла», «У шамана три руки», «Королевство кривых» и другие песни, без которых невозможно представить историю коллектива.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валентина Семанова-Левко и композиитор Валерий Кикта

Фото: Екатерина Ковалева Валентина Семанова-Левко и композиитор Валерий Кикта

Фото: Екатерина Ковалева

В Российском национальном музее музыки состоялась запись «Песни о любви» Марка Фрадкина на стихи Николая Доризо, более известной по своим первым строчкам «На тот большак, на перекресток», в новаторской аранжировке композитора Валерия Кикты. Там же был снят клип на эту песню. Сингл выпустит фирма «Мелодия» 13 августа, в день столетия певицы. Премьера клипа состоится на всех видеоплатформах.

Новым голосом «Песни о любви» стала солистка Мариинского театра, лауреат Национальной оперной премии «Онегин» и премии МХТ меццо-сопрано Екатерина Лукаш. Музыкальную партитуру исполнил ансамбль из шести музыкантов, каждый из которых — признанная величина в своем направлении: виолончелист Юрий Лоевский, народный артист России, ученик Мстислава Ростроповича; арфистка Наталья Шамеева, заслуженная артистка России (в своей аранжировке Валерий Кикта заменил традиционный рояль на арфу); скрипач Гайк Казазян, лауреат конкурса Чайковского; перкуссионист-мультиинструменталист Петр Главатских, лауреат «Золотой маски»; альтист Сергей Полтавский, лауреат Международного конкурса альтистов Юрия Башмета; кларнетист Игорь Федоров, также лауреат ряда международных конкурсов и один из немногих концертирующих солистов-кларнетистов. За дирижерский пульт встал музыкальный руководитель и главный дирижер театра «Новая опера» им. Е. В. Колобова Федор Безносиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Электропоп-дуэт NEMIGA

Фото: организаторы концерта Электропоп-дуэт NEMIGA

Фото: организаторы концерта

13 августа на ROOF FEST пройдет концерт NEMIGA: мелодичный поп и эмоциональные тексты — все главные хиты минского электропоп-дуэта, сочетающего в музыке поп, техно, рок и рэп. Музыка проекта живет сразу в нескольких вселенных, не загоняя себя в рамки одного жанра, но всегда остается честной и проникновенной. Смелые эксперименты превращаются в целые истории и порой выдуманные, но откровенные и сложные сюжеты, а тексты наполняют песни глубоким смыслом.

15 августа в Джаз-клубе Игоря Бутмана состоится концерт Алисы Вокс и «Квартета Олега Бутмана». Алиса Вокс — российская певица, получившая широкую известность как вокалистка группы «Ленинград», где она исполняла сольные партии и участвовала в провокационных и ярких музыкальных шоу. После ухода из коллектива в 2016 году Алиса успешно развивает сольную карьеру, сочетая мощный вокал, сценическое обаяние и собственные музыкальные проекты. Олег и Наталья Бутман — звезды российского джаза, признанный бренд на мировой джазовой сцене; члены Московского союза композиторов, обладатели специальной премии журнала Billboard, послы российского джаза за рубежом. Музыканты выпустили восемь сольных альбомов, четыре из которых с авторской музыкой, а также шесть DVD живых концертов с мировыми звездами джаза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: фестиваль «Летний музыкальный парк» Фото: фестиваль «Летний музыкальный парк»

С 15 по 23 августа в Ботаническом саду Петра Великого состоится фестиваль «Летний музыкальный парк. Август в Ботаническом», созданный известными музыкантами дирижером Антоном Гаккелем и виолончелистом Дмитрием Ганенко.

Ботанический сад и организаторов связывает многолетнее сотрудничество, и за это время здесь выступило большое количество звездных артистов и коллективов. В Ботаническом саду можно встретить растения со всего мира, а в программе «Летнего музыкального парка» — услышать композиции самых разных жанров и эпох. Праздник музыки, который когда-то начинался с трех концертов с одинаковой программой, вырос до масштабного марафона со звездным составом артистов и программами самых разных жанров: от классики и джаза до литературных вечеров и эстрады.

15 августа фестиваль «Летний музыкальный парк. Август в Ботаническом» откроет программа золотых хитов «Сила джаза» «Фонограф-Джаз-Бэнда», коллектива под руководством Народного артиста России Сергея Жилина. Один из самых успешных джазменов России продемонстрирует свое мастерство не только как джазовый пианист, но и как композитор. Сергей Жилин и оркестр «Фонограф-Джаз-Квинтет» представят музыкальную программу, в которой авторские инструментальные композиции маэстро сольются с композициями легенд современного джаза, таких как Вика Кориа и Билли Кобэма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Семейный спектакль «Хозяйка Медной горы» по мотивам сказов Бажова в Театре музкомедии

Фото: Театр музыкальной комедии Семейный спектакль «Хозяйка Медной горы» по мотивам сказов Бажова в Театре музкомедии

Фото: Театр музыкальной комедии

15 и 16 августа Театр музыкальной комедии представляет спектакль для семейного просмотра «Хозяйка Медной горы» на музыку современного композитора Глеба Матвейчука. В основе постановки — оригинальное либретто по мотивам знаменитых сказов Павла Бажова, выдающегося самобытного литератора, воспевшего богатства уральских недр и талантливых мастеров, достигших невероятных высот в обработке местных самоцветов. В спектакле, решенном по законам современного музыкального театра, юный зритель будет заворожен той самой сказкой, в которой есть и ложь, и намек. А зритель искушенный не останется равнодушным благодаря ярким характерам, острым сюжетным поворотам, эффектным танцам, фантазийному художественному решению и, конечно, музыке.

Постановку осуществил автор идеи, композитор и один из создателей либретто Глеб Матвейчук. Художественное оформление создал известный в Петербурге сценограф Сергей Новиков. Музыкальный руководитель и дирижер — лауреат Премии Правительства РФ Алексей Нефедов.

16 августа в Ботаническом саду Петра Великого на фестивале «Летний музыкальный парк. Август в Ботаническом» под кронами вековых деревьев будут звучать шедевры Рахманинова и Шумана в исполнении одного из самых именитых молодых петербургских пианистов, лауреата Международного конкурса имени Чайковского, обладателя Президентского гранта, солиста Санкт-Петербургского дома музыки Ильи Папояна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Старт любительского велозаезда Tour de Russie вокруг музейно-дворцового комплекса Царского Села

Фото: Владимир Убушиев Старт любительского велозаезда Tour de Russie вокруг музейно-дворцового комплекса Царского Села

Фото: Владимир Убушиев

16 августа в Санкт-Петербурге впервые состоится этап велозаезда Tour de Russie: после стартов в Суздале и на всесезонном курорте «Игора» финал первого сезона пройдет в Пушкине вокруг всего музейно-дворцового комплекса ГМЗ «Царское Село». Участники стартуют у Екатерининского дворца и финишируют у Египетских ворот, преодолев одну из трех дистанций: 22, 46 или 95 км. Вместе с сильнейшими любительскими велоклубами страны на старт выйдут корпоративные команды крупных российских компаний и индивидуальные участники из разных регионов России. Именно в Санкт-Петербурге определятся победители первого сезона Tour de Russie.

Tour de Russie — новая глава российского велоспорта для любителей. Велопроект, анонсированный в 2026 году, объединяет людей с разным уровнем подготовки. Рядом стартуют опытные спортсмены, корпоративные команды и те, кто только открывает для себя велосипед. Именно поэтому символом Tour de Russie стал Чуча — герой, который напоминает, что велосипед доступен каждому независимо от возраста, опыта и уровня подготовки. Каждый участник выбирает дистанцию в соответствии со своими возможностями, а памятную медаль получает каждый, кто пересекает финишную черту.

После двух этапов лидерами общего зачета стали Игорь Петров (Москва, CoffeRiders) и Марина Летаева (Московская область, Impulse Team) — чемпионка мира по шоссейным велогонкам среди любителей. Финальный старт в Санкт-Петербурге определит первых победителей Tour de Russie.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Атмосферный парный гольф-турнир Ladies & Gentlemen с элегантным дресс-кодом в «Петергофе»

Фото: гольф-клуб «Петергоф» Атмосферный парный гольф-турнир Ladies & Gentlemen с элегантным дресс-кодом в «Петергофе»

Фото: гольф-клуб «Петергоф»

16 августа в гольф-клубе «Петергоф» состоится один из самых красивых и атмосферных турниров сезона — Ladies & Gentlemen. Это день, в котором гольф сочетается с элегантностью, летним настроением и красивыми традициями. Гостей ждет увлекательный парный формат Greensome, где важны стратегия, взаимопонимание и командная игра. Особую атмосферу создает элегантный дресс-код, а завершением турнира по традиции станет церемония награждения на борту корабля с панорамными видами на Санкт-Петербург.

Mamma Mia, Money, Money, Money, The Winner Takes It All и другие легендарные хиты ABBA прозвучат 16 августа со сцены Джаз-клуба Игоря Бутмана, возвращая самые светлые воспоминания и даря ощущение настоящего праздника. Искренние тексты, неповторимые мелодии и безупречная гармония голосов сделали эти песни по-настоящему бессмертными.

В этот вечер любимые композиции прозвучат в исполнении петербургских артистов Анастасии Сазоновой, Марины Илюньчевой, Антона Малинена и эстрадного оркестра под управлением Александра Козлова. Знакомые хиты зазвучат по-новому, сохранив все то, за что их полюбили миллионы слушателей по всему миру.

Светлана Куликова