В Камышлове 8 августа пройдет фестиваль UralTerraJazz

Фестиваль UralTerraJazz состоится в субботу, 8 августа, в Камышлове (Свердловская область) на Центральном городском стадионе. На нем выступят шесть музыкальных коллективов и исполнителей из Екатеринбурга, Санкт Петербурга и Москвы, рассказала на пресс-конференции директор фестиваля UralTerraJazz Ирина Щетникова.

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Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Виды Камышлова

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

На сцену выйдут Уральский государственный духовой оркестр «УралБэнд», «Секстет двух столиц» (современный и авторский джаз), Muchachos Band (афро-кубинская и латиноамериканская музыка), Ирина Макарова, Макс Юдин, джаз-бэнд Платона Газелериди и Олег Казанцев с Антоном Зубаревым.

Для гостей фестиваля назначили пригородный электропоезд «Финист», который отправится от станции Екатеринбург-Пассажирский в 10:38, а обратно из Камышлова в 21:13.

В середине июля из-за паводка в Камышловском районе было подтоплено более сотни домов. На данный момент вода продолжает отступать. Глава Камышловского городского округа Алексей Половников заявил, что паводок на проведение фестиваля не повлиял: «У нас затопило только садовые участки, поэтому город почти не пострадал». «Мы помним о тех территориях, которые пострадали от паводка, и продолжаем оказывать им необходимую помощь. Надеюсь, жители этих населенных пунктов тоже смогут приехать на праздник и почувствовать внимание и поддержку»,— отметила председатель заксобрания Свердловской области, президент фестиваля UralTerraJazz Людмила Бабушкина

Фестиваль UralTerraJazz впервые прошел в Камышлове в 2014 году. В прошлом году его посетило около 4 тыс. человек.

Эмма Ханнанова