Капремонт школы №151 в Екатеринбурге завершат до конца 2026 года

Капитальный ремонт здания начальных классов школы №151 в Екатеринбурге завершат до конца 2026 года. Строительная готовность корпуса составляет 38%, сообщили в мэрии.

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Ход работ на объекте сегодня оценил глава города Алексей Орлов во время объезда социальных объектов Кировского района. «Там будет два спортивных зала. На 100 единиц будет увеличен пищеблок, уже с полным циклом приготовления пищи для наших школьников. Будет сформировано полноценное спортивное ядро на территории школы»,— сказал Алексей Орлов.

После завершения капремонта корпус будет использоваться для обучения старшеклассников. Проект предусматривает обновление фасада и кровли, замену инженерных коммуникаций, модернизацию систем безопасности, перепланировку помещений, расширение пищеблока и создание специализированных учебных кабинетов, в том числе химико-биологической лаборатории. На прилегающей территории оборудуют стадион, площадку для линеек, игровые и спортивные зоны, прогулочную аллею и парк.

Во время объезда Алексей Орлов также посетил детскую музыкальную школу № 13 имени Дунаевского, где впервые проводится капитальный ремонт здания. Работы на объекте начались в конце июня. «Это будет совершенно другое образовательное пространство, с новыми коммуникациями, инженерными сетями, отремонтированной кровлей, новыми окнами»,— прокомментировал господин Орлов.

В рамках капремонта подрядчик выполнит внутреннюю отделку, благоустроит территорию и оснастит объект современными системами пожарной безопасности. Завершить реконструкцию планируется летом 2027 года. До этого времени обучающиеся школы будут учиться в здании школы № 82.

В завершение мэр посетил строящийся детский сад с ясельными группами на 350 мест в квартале улиц Камчатской — Блюхера — Сахалинской — Владивостокской. Трехэтажное здание площадью почти 6 тысяч квадратных метров вместит 14 групп.

На площадке продолжаются работы по монтажу инженерных сетей, систем отопления и вентиляции, устройству кровли и отделке фасада. Готовность детского сада — 51%. По словам Алексея Орлова, работы идут с опережением графика, что позволит ввести объект в эксплуатацию до конца 2026 года.

Полина Бабинцева