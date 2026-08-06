В Пензе в аварии с участием реанимобиля погиб пассажир

В Пензе в результате ДТП погиб человек. Пятеро пострадавших, в том числе ребенок, госпитализированы. Об этом сообщили в региональной ГАИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Пензе в аварии с участием скорой помощи погиб человек

Фото: УГИБДД УМВД России по Пензенской области В Пензе в аварии с участием скорой помощи погиб человек

Фото: УГИБДД УМВД России по Пензенской области

По данным правоохранителей, в 01:15 реанимобиль Ford 28575-02 под управлением водителя 1974 года рождения столкнулся с Hyundai Solaris, за рулем которого был мужчина 1998 года рождения. Инцидент произошел на ул. Мира возле дома № 78.

Пассажир легкового автомобиля, 25-летняя девушка, скончалась в больнице от полученных травм. Повреждения различной степени тяжести получили водитель Hyundai и два пассажира, а также мальчик 2015 года рождения и женщина 1965 года рождения, находившиеся в скорой помощи.

Еще троих человек, находившихся в реанимобиле, отпустили после медосмотра. ГАИ устанавливает обстоятельства ДТП.

Марина Окорокова