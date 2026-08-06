Концерты Кипелова и «Любэ», опера «Пиковая дама»

В пятницу, субботу и воскресенье жители и гости Сочи смогут услышать хиты группы «Любэ» или побывать на опере «Пиковая дама». Также можно сходить с детьми на премьеры фильмов или лекцию о том, как хореограф Борис Эйфман переносил сложный психологический мир романов Федора Достоевского на балетную сцену. Подробнее — в афише «Ъ-Сочи».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов / Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов / Коммерсантъ

Где послушать музыку

8 августа в 20:00 в концертном зале «Фестивальный» пройдет концерт рок-группы «Кипелов». «Гостей вечера ждет насыщенная концертная программа, включающая новые композиции и любимые хиты. Это будет яркое шоу, наполненное мощной энергетикой и фирменной атмосферой концертов группы»,— сказано в описании.

Стоимость билета — от 4000 руб. (6+)

9 августа в 20:00 в «Фестивальном» выступит главный патриотический музыкальный коллектив страны — «Любэ». Среди хитов группы: «Атас», «Не валяй дурака, Америка», «Конь», «Там за туманами», «Березы», «Позови меня тихо по имени», «Комбат», «Давай за...» и другие.

Стоимость билета — от 4000 руб. (6+)

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Какие спектакли посмотреть

7 августа в 19:00 в концертном центре «Сириус» состоится опера «Пиковая дама», либретто которой написал Модест Чайковский по мотивам одноименной повести Александра Пушкина. «Судьба, фатализм, игра жизни и смерти, дилемма смерти и любви — эти неоспоримые и вместе с тем неисчерпаемые темы по-своему будут интерпретированы на сцене, пространство которой режиссер Александр Петров и сценограф Семен Пастух осмыслили как фантасмагоричный образ Петербурга. Петербург предстанет вне узнаваемых городских реалий — как стихия отражений, как зеркальный омут, как мир зыбких снов странных людей, живущих здесь»,— говорится в аннотации. Театр-постановщик — «Зазеркалье».

Стоимость билета — от 1650 руб. (12+)

8 августа в 18:00 в концертном центре «Сириус» состоится еще одна опера — «Царская невеста», написанная Николаем Римским-Корсаковым. «Все события здесь происходят с реально существовавшими людьми. Их любовь, ревность, месть испепеляют все вокруг и приводят к череде страшных злодейств. И за всем этим стоит фигура Ивана Грозного, олицетворяющая беззаконие власти и попрание личности. Но в этом мраке есть потрясающий свет и чистота, идущие от невероятной красоты мелодизма Римского-Корсакова. Гениальная музыка композитора поднимает драматические коллизии сюжета до уровня высокой трагедии»,— сказано в описании. Театр-постановщик — «Зазеркалье». Режиссер — Александр Петров.

Стоимость билета — от 1650 руб. (16+)

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Что смотреть в кино

7, 8 и 9 августа в «Кино Море Молл», «Киносет Сочи», «Юбилейном» и «Киносет Адлер» состоится премьера фильма «Последний богатырь. Колобок» (комедия, фэнтези, приключения). В ролях: Дмитрий Журавлев, Гарик Харламов, Гоша Куценко. «История Колобка: с какой коварной целью его испекли, как ему удалось сбежать, как он скитался и попал в банду разбойников, а потом поневоле стал напарником неудачливого пекаря Тихона и необычной девушки Лады»,— сказано в описании. Режиссер — Антон Маслов.

Стоимость билета — от 300 руб. (6+)

В «Кино Море Молл», «Киносет Сочи», «Юбилейном» и «Киносет Адлер» покажут еще одну киноновинку — «Смешарики сквозь вселенные» (фантастика, комедия, приключения). «Смешарики Крош и Ежик находят в Ромашковой долине необычное устройство, которое переносит их в игру про будущее, где они — обычные дети на космическом корабле, летящем на Марс. Приключения начинаются тогда, когда они осознают, что это не игра»,— говорится в аннотации. Режиссеры — Андрей Мармонтов, Илья Максимов.

Стоимость билета — от 300 руб. (6+)

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Куда сходить еще

8 августа в 20:00 на концертной площадке Red Buffet пройдет «Большой стендап». На сцену выйдут участники телевизионных и интернет-проектов: Булат Ахметов, Артур Киш, Вероника Зайнуллина, Ксения Жучкова и Антон Погосян. Ведущий — Роман Рор.

Стоимость билета — от 599 руб. (18+)

9 августа в 17:00 в концертном центре «Сириус» доктор искусствоведения и профессор Светлана Наборщикова прочитает лекцию «Человек — есть тайна. Герои Достоевского в спектаклях Бориса Эйфмана».

На лекции обсудят:

Как на практике реализуется изобретенный Борисом Эйфманом метод пластической психодрамы?

Почему балеты «по Достоевскому» стали для него идеальным полем?

По какому принципу хореограф отбирает сюжетные линии в многолинейных романах?

Почему он не обращается к композиторам для создания цельного произведения, а предпочитает сам компоновать музыкальный материал?

Как влияют индивидуальности артистов на характеристики персонажей?

Почему хореограф отказывается от объемных декораций и дозированно использует реквизит?

Стоимость билета — от 500 руб. (6+)

9 августа в 20:00 в Центре национальных культур имени Мазлумяна выступит юморист Владимир Винокур. «В его репертуаре бесчисленное множество монологов и пародий, часто на злободневную тему, которые нашли отклик у поклонников творчества Винокура и стали достоянием золотого фонда российского юмора»,— говорится в аннотации.

Стоимость билета — от 1800 руб. (12+)

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