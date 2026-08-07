В Черноземье 8 августа ожидается жаркая погода, до +29°C

В субботу, 8 августа, жителей Черноземья ожидает жаркая и пасмурная погода. Возможны осадки в виде дождя и порывы ветра до 17 м/с. Температура будет варьироваться от +17°C до +29°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +25°C, днем поднимется до +31°C, вечером опустится до +25°C, а ночью будет около +20°C. Ожидается ветер до 4 м/с.

В Воронеже утром будет +25°C, днем воздух прогреется до +29°C, вечером ожидается +25°C, а ночью температура сохранится на уровне +21°C. Ветер — до 4 м/с.

В Курске утром ожидается +23°C, днем — +26°C, вечером — +22°C, а ночью — +19°C. Ветер до 3 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит +23°C, днем поднимется до +26°C, вечером будет +23°C, а ночью — +20°C. Ветер до 3 м/с.

В Орле утром ожидается +20°C, днем — +24°C, вечером — +23°C, а ночью — +17°C. Ветер до 3 м/с.

В Тамбове утром будет +25°C, днем — +28°C, вечером — +24°C, а ночью — +20°C. Ветер до 3 м/с.

Денис Данилов