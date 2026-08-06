Пожар в Астрахани унес жизни младенца и 13-летнего подростка

В Астрахани в пожаре погибли двое детей. Накануне в Советском районе загорелся двухэтажный жилой дом и две хозяйственные постройки на площади 108 кв. м, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран При пожаре в Астрахани погибли двое детей, мать с 95% ожогов в тяжелом состоянии

Фото: МЧС Астраханской области При пожаре в Астрахани погибли двое детей, мать с 95% ожогов в тяжелом состоянии

Фото: МЧС Астраханской области

По сообщению спасателей, на пожаре был обнаружен погибший младенец 2026 года рождения. Сегодня в больнице скончался 13-летний подросток. Он получил 100% ожогов тела. Спасти мальчика медикам не удалось.

Также при возгорании пострадала мать мальчиков 1987 года рождения. Сейчас, по данным ТАСС, ее состояние оценивается как тяжелое. Она получила 95% ожогов тела.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание. На месте работали шесть единиц техники и 17 человек личного состава регионального МЧС. Пожар был ликвидирован за 3 часа 42 минуты.

СУ СКР по Астраханской области и прокуратура региона проводят проверки по факту инцидента.

Марина Окорокова