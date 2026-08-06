На главную 06.08.2026, 18:54 Самые дорогие трансферы в истории футбола МестоИгрокСезонКлубыСтоимость 1Неймар2017/18«Барселона»—ПСЖ€222 млн 2Килиан Мбаппе2018/19«Монако»—ПСЖ€180 млн 3Усман Дембеле2017/18«Боруссия» (Дортмунд)—«Барселона»€148 млн 4Александр Исак2025/26«Ньюкасл»—«Ливерпуль»€145 млн 5Морган Роджерс2026/27«Астон Вилла»—«Челси»€137 млн 6Эллиот Андерсон2026/27«Ноттингем»—«Манчестер Сити»€135 млн 7Филипе Коутинью2017/18«Ливерпуль»—«Барселона»€135 млн 8Жуан Феликс2019/20«Бенфика»—«Атлетико» (Мадрид)€127,2 млн 9Джуд Беллингем2023/24«Боруссия» (Дортмунд)—«Реал»€127 млн 10Флориан Вирц2025/26«Байер»—«Ливерпуль»€125 млн 11Ян Дьоманде2026/27«Лейпциг»—«Реал»€125 млн (может возрасти до €140 млн) Данные: Transfermarkt.