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Самые дорогие трансферы в истории футбола

МестоИгрокСезонКлубыСтоимость
1Неймар2017/18«Барселона»—ПСЖ€222 млн
2Килиан Мбаппе2018/19«Монако»—ПСЖ€180 млн
3Усман Дембеле2017/18«Боруссия» (Дортмунд)—«Барселона»€148 млн
4Александр Исак2025/26«Ньюкасл»—«Ливерпуль»€145 млн
5Морган Роджерс2026/27«Астон Вилла»—«Челси»€137 млн
6Эллиот Андерсон2026/27«Ноттингем»—«Манчестер Сити»€135 млн
7Филипе Коутинью2017/18«Ливерпуль»—«Барселона»€135 млн
8Жуан Феликс2019/20«Бенфика»—«Атлетико» (Мадрид)€127,2 млн
9Джуд Беллингем2023/24«Боруссия» (Дортмунд)—«Реал»€127 млн
10Флориан Вирц2025/26«Байер»—«Ливерпуль»€125 млн
11Ян Дьоманде2026/27«Лейпциг»—«Реал»€125 млн (может возрасти до €140 млн)

Данные: Transfermarkt.

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