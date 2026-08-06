«Затворник и Шестипалый», Lida и фильм Квентина Тарантино

В ближайшие пятницу, субботу и воскресенье в Краснодаре запланирована насыщенная развлекательная программа. Жители и гости краевой столицы смогут посетить концерты, спектакли и мероприятия на любой вкус. Главные события — в афише «Ъ-Кубань».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Какие концерты посетить

7 августа в 19:00 в Филармонии им. Пономаренко пройдет концерт Павла Пламенева. Артист выступит с сольным концертом, где представит специальную программу из своих главных хитов.

Стоимость билетов — от 2500 руб. (16+)

8 августа в 19:00 в «Кроп Арене» выступит Lida. Lida — российский мультижанровый музыкант, работающий в основном в стилях поп-рейва и хип-хопа, стример и шоумен. Продюсер группы «Фрио».

Стоимость билетов — от 1800 руб. (16+)

9 августа в 19:00 в баре «Сержант Пеппер» выступит Neverlove — российская рок-группа из Москвы, ставшая популярной благодаря платформе TikTok. Свой стиль группа характеризует как лав-метал и sexmetal, а также «глэм-метал».

Стоимость билетов — от 1900 руб. (16+)

Вверх

Какие спектакли посетить

7 августа в 20:00 в театре «Мой» покажут спектакль «Риверсайд Драйв». Пьеса Вуди Аллена сконцентрирована вокруг фигуры главного героя — Джима. Он назначает свидание своей любовнице Барбаре на улице Риверсайд драйв для того, чтобы с ней расстаться. Он любит свою жену, а любовница — так, кризис среднего возраста, ошибка, «бес в ребро». Волнительный момент приближается, однако на горизонте возникает совсем другой человек. Странный бездомный шизофреник, человек «в шапочке из фольги».

Стоимость билетов — от 1500 руб. (16+)

Также 7 августа в 20:30 в Одном театре покажут спектакль «Затворник и Шестипалый». Сказка для взрослых по мотивам повести Виктора Пелевина. Надежда есть всегда. Стремление вырваться за рамки обыденности может привести к результату. Главная задача спектакля — открыть в себе и в зрителе пространство для воображения, сказано в аннотации.

Стоимость билетов — от 1000 руб. (12+)

8 августа в 12:00 в театре Veritas покажут спектакль «Чайка по имени Джонатан Ливингстон». Произведение напоминает жизнь современного подростка. Каждый из нас боится совершать ошибки и как-то неверно выделиться из толпы. И иногда мы слепо идем за трендами и массой, чтобы не отличаться ото всех остальных, говорится в описании.

Стоимость билетов — от 700 руб. (0+)

Также 8 августа в 19:00 в Одном театре покажут спектакль «Сережа очень тупой». История о том, что в простую, размеренную жизнь самого обычного человека в любой момент может вторгнуться что-то иррациональное, необъяснимое, и с этим иррациональным придется иметь дело и как-то на него реагировать.

Стоимость билетов — от 900 руб. (18+)

9 августа в 18:00 в Филармонии им. Пономаренко покажут музыкально-театрализованное представление Государственного концертного ансамбля «Ивушка» «Свадьба в Малиновке». Это одна из самых знаменитых и любимых советских оперетт, которая давно разошлась на цитаты. Фильм, вышедший на экраны в 1967 году, посмотрели почти 75 миллионов зрителей, а его яркие персонажи знакомы многим поколениям.

Стоимость билетов — от 400 руб. (6+)

Вверх

Что смотреть в кино

В кинотеатрах города продолжается показ ленты «Майкл». История жизни короля поп-музыки Майкла Джексона.

Стоимость билетов — от 520 руб. (16+)

Для юных зрителей в кинотеатрах показывают фильм «Три богатыря. Ни дня без подвига 3». Покой трем богатырям только снится, да и некогда спать, покуда дел невпроворот. Для начала нужно вернуть Князю волшебную ель, исполняющую желания, снять с Коня Юлия любовные чары Бабы Яги и поставить на место одного зазнавшегося пенька, который метит в главные фавориты Князя. И вот так день и ночь, без отдыха и сна несут они на своих плечах целый город со всеми его жителями. Причем в самом прямом смысле. Главное, чтобы не уронили.

Стоимость билетов — от 480 руб. (6+)

Также в кинотеатрах показывают фильм Квентина Тарантино «Убить Билла: Кровавое дело целиком». В беременную наемную убийцу по кличке Черная Мамба во время бракосочетания стреляет человек по имени Билл. Но голова у женщины оказалась крепкой — пролежав четыре года в коме, бывшая невеста приходит в себя. Она горит желанием найти предателей. Теперь только безжалостная месть успокоит сердце Черной Мамбы, и она начинает по очереди убивать членов банды Билла, решив оставить главаря напоследок.

Стоимость билетов — от 660 руб. (18+)

Вверх

Куда сходить еще

7 августа с 10:00 в Художественном музее им. Коваленко откроется экспозиция «Русское искусство XVI — начала XX веков». Постоянная экспозиция начинается двумя мемориальными залами, посвященными жизни и деятельности основателя Екатеринодарской картинной галереи Ф.А. Коваленко и заведующего музеем с 1925 по 1931 год Р.К. Войцика.

Стоимость билетов — от 50 руб. (0+)

9 августа в 20:00 в Stand Up Bar Krasnodar пройдет программа Top Stand-Up. Все комики, которые выйдут на сцену участники телевизионных проектов, таких как StandUp на ТНТ, финалисты и победители Comedy Battle и открытый микрофон на ТНТ, чемпионы шоу «Звезды», а также участники различных шоу на VK видео, победители проектов Open Mic и Money Mic.

Стоимость билетов — от 600 руб. (18+)

Вверх