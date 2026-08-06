Девочка, пострадавшая от наезда катера под Саратовом, доставлена в клинику Рошаля
Девочка, пострадавшая от пьяного судоводителя под Саратовом, находится в отделении интенсивной терапии Клиники доктора Рошаля в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичный Департамент здравоохранения.
Пьяный судоводитель на «Волжанке» сбил девочку на Волге под Саратовом
Фото: Западное МСУТ СКР
Шестилетнего ребенка доставили в московский Институт неотложной детской хирургии и травматологии после телемедицинской консультации. У ребенка множественные тяжелые травмы от винта моторного судна. Сейчас медработники обследуют девочку, оценивают характер и степень травм. «Врачи делают все возможное, чтобы спасти девочку», — сообщили в департаменте.
Несколько дней назад ребенок был травмирован маломерным судном «Волжанка» под управлением пьяного 54-летнего мужчины. Инцидент произошел на участке акватории Волги Волгоградского водохранилища в Марксовском районе Саратовской области.
Следствие возбудило уголовное дело в отношении судоводителя по ч. 1.2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, совершенное лицом в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее тяжкий вред здоровью). При допросе мужчина признал свою вину. Он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.