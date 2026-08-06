Главные новости за 6 августа. Сочи

На федеральной трассе А-147 в Сочи изменили режим работы светофоров в связи с увеличением транспортного потока в разгар курортного сезона.

В Апшеронском районе Краснодарского края склону гор Шесси и Семашхо площадью около 2 тыс. га присвоили статус особо охраняемой природной территории регионального значения.

В аэропорту Сочи продолжают менять расписание рейсов после неоднократного введения временных ограничений на работу воздушной гавани.

Свободных мест на поезда из Сочи в Москву, отправляющиеся в последние дни августа, практически не осталось. Наиболее востребованными оказались рейсы, позволяющие прибыть в столицу до начала нового учебного года.

Судно на подводных крыльях «Комета 120М» с 10 августа увеличит частоту рейсов между Сочи и Сухумом с двух до трех раз в неделю.

Авиакомпания «Победа» внесла изменения в расписание полетов из-за продолжительных ограничений на работу аэропорта Сочи и ухода части воздушных судов на запасные аэродромы.