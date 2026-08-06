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Главные новости за 6 августа. Новороссийск

В Приморском, Центральном и Южном районах Новороссийска произошло аварийное отключение электроснабжения. 

АО «АТЭК "Новороссийские тепловые сети"» не ожидает крупных аварий в предстоящем отопительном сезоне 2026–2027 годов.

АО «АТЭК “Новороссийские тепловые сети”» с начала года выполнило перерасчет платы за отопление и горячее водоснабжение на сумму около 700 тыс. руб. 

После ремонта тепловых сетей в Новороссийске невосстановленными остаются 30 мест разрытий.

В пригороде Новороссийска начали устранять последствия разлива нефтепродуктов в реке, впадающей в озеро Абрау. 

Власти Новороссийска приступили к установке первых модульных укрытий в Восточном районе города. 

Все 17 членов экипажа российского контейнеровоза «Янина», затонувшего в Черном море после атаки украинских морских беспилотников, спасены и находятся в Новороссийске. 

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