Главные новости за 6 августа. Новороссийск

В Приморском, Центральном и Южном районах Новороссийска произошло аварийное отключение электроснабжения.

АО «АТЭК "Новороссийские тепловые сети"» не ожидает крупных аварий в предстоящем отопительном сезоне 2026–2027 годов.

АО «АТЭК “Новороссийские тепловые сети”» с начала года выполнило перерасчет платы за отопление и горячее водоснабжение на сумму около 700 тыс. руб.

После ремонта тепловых сетей в Новороссийске невосстановленными остаются 30 мест разрытий.

В пригороде Новороссийска начали устранять последствия разлива нефтепродуктов в реке, впадающей в озеро Абрау.

Власти Новороссийска приступили к установке первых модульных укрытий в Восточном районе города.

Все 17 членов экипажа российского контейнеровоза «Янина», затонувшего в Черном море после атаки украинских морских беспилотников, спасены и находятся в Новороссийске.