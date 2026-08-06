«Локомотив» сыграет против «Трактора» в матче открытия нового сезона КХЛ

Регулярный чемпионат КХЛ сезона 2026/27 откроется матчем между ярославским «Локомотивом» и челябинским «Трактором». Как сообщили в КХЛ, начало игры запланировано на 13:00 5 сентября (суббота).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Ранее новый сезон начинался матчем за Кубок открытия, в котором встречались финалисты минувшего сезона, то есть «Локомотив» должен был встретиться с казанским «Ак Барсом». Однако Континентальная хоккейная лига решила отказаться от Кубка открытия с нового сезона.

В минувшем регулярном чемпионате, по итогам которого «Локомотив» стал двукратным обладателем Кубка Гагарина, ярославцы встречались с «Трактором» дважды. В одной игре выиграли челябинцы, во второй — «железнодорожники». Кроме того, команды играли друг против друга в финале Кубка Гагарина в 2025 году. Тогда ярославская команда впервые завоевала главный трофей КХЛ, выиграв со счетом в серии 4:1.

Матч открытия сезона пройдет в Ярославле. Второй и третий матчи «Локомотива» также пройдут на домашней арене. 8 сентября «железнодорожники» встретятся с «Шанхайскими драконами», 11 сентября — с «Северсталью».

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Алла Чижова