В аэропорту Сочи возобновили обслуживание пассажиров и воздушных судов

Аэропорт Сочи возобновил обслуживание пассажиров и воздушных судов после временных ограничений на использование воздушного пространства. Работа осуществляется в порядке очередности, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Авиакомпании в настоящее время корректируют расписание полетов из-за ограничений, действовавших в течение последних двух суток. В связи с этим возможны переносы, отмены и объединение рейсов.

В аэропорту уточнили, что время вылета зависит от решений перевозчиков и может меняться с учетом местонахождения воздушных судов, готовности экипажей и других производственных факторов.

Пассажирам рекомендовали перед поездкой в аэропорт самостоятельно проверять статус рейсов у авиакомпаний, а также следить за обновлениями через информационные табло, объявления в терминале и официальные ресурсы аэропорта и перевозчиков.

Вячеслав Рыжков