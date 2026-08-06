Срок рассмотрения обращений участников СВО сократили в Свердловской области

Губернатор Свердловской области Денис Паслер подписал указ о сокращении срока рассмотрения обращений участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей. Как сообщили в департаменте информационной политики региона, теперь письменные обращения будут рассматриваться в течение 20 дней со дня регистрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

«Действие указа распространяется на вопросы назначения мер поддержки, социального обслуживания, медицинского, пенсионного и страхового обеспечения, реализации жилищных прав, получения образования и трудоустройства»,— сообщили в департаменте.

Указ распространяется на участников СВО, участников боевых действий в ЛНР и ДНР с мая 2014 года, бойцов, отражавших вооруженное вторжение на территорию РФ в местах, прилегающих к районам проведения СВО, а также на членов их семей.

Кроме того, указанные категории граждан имеют право на первоочередной личный прием в правительстве Свердловской области, аппарате губернатора и региональных органах исполнительной власти. Главам муниципальных образований рекомендовано ввести аналогичный порядок на местах.

Ранее в Свердловской области упростили получение пособий для семей погибших участников СВО. Сроки рассмотрения заявлений сократили с десяти до пяти рабочих дней. Также отменили необходимость предоставления ряда документов в бумажном виде и разрешили оформлять выплаты по месту пребывания.

Алексей Буров