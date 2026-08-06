В Ярославле задержали пытавшуюся раздеться нетрезвую посетительницу ТЦ

В центре Ярославля в торговом центре полицейские задержали нетрезвую женщину, пытавшуюся раздеться. Об этом сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УМВД по Ярославской области Фото: УМВД по Ярославской области

4 августа посетитель сообщил оператору службы «112», что в ТЦ на улице Свободы женщина «неадекватно себя ведет». На место прибыл наряд патрульно-постовой службы.

«Патрульные полицейские задержали нарушительницу и доставили ее в отдел полиции»,— сообщили в УМВД.

В отношении 47-летней посетительницы ТЦ составили протоколы за административные правонарушения. За распитие алкоголя в общественном месте ее оштрафовали, а решение по поводу появления в нетрезвом состоянии в ТЦ примет суд.

Алла Чижова