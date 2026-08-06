В Новороссийске устраняют повреждение на линии электропередачи

В Новороссийске специалисты устраняют повреждение на линии электропередачи напряжением 110 кВ. Ориентировочное время завершения аварийно-восстановительных работ составляет около шести часов, сообщили в муниципальном центре управления (МЦУ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По информации городских властей, энергетики уже приступили к восстановлению поврежденного участка линии. В МЦУ отметили, что ситуация находится на контроле, а жителей будут оперативно информировать о ходе работ и восстановлении электроснабжения. Причины повреждения линии электропередачи не уточняются.

В летний период на юге России неоднократно фиксировались локальные отключения электроснабжения, связанные с авариями на сетях и высокой нагрузкой на энергосистему в условиях жаркой погоды.

Как сообщалось ранее, в Приморском, Центральном и Южном районах Новороссийска произошло аварийное отключение электроснабжения. Власти пообещали дополнительно проинформировать жителей по мере поступления новых сведений о ходе устранения аварии и сроках восстановления подачи электроэнергии.

Анна Гречко