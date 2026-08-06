Восьмой «Метеор 120Р» спустили на воду в Нижегородской области

Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях имени Р. Е. Алексеева спустило на воду восьмой «Метеор 120Р». Об этом сообщили в ЦКБ по СПК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Судно на подводных крыльях построено по заказу Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) для Ростовской области. Этот «Метеор» — восьмой в серии и второй для АО «СПК Дон». Первый «Метеор 120Р-07», построенный для ростовского флота, сейчас модернизируют до класса «река—море».

В последние годы ЦКБ по СПК также построило 22 скоростных судна «Валдай 45Р».

Владимир Зубарев