Девелоперы отметили снижение продаж на рынке жилья в Свердловской области

В Свердловской области снизились продажи на рынке жилья, заявил президент Гильдии строителей Урала Вячеслав Трапезников, отвечая на вопросы журналистов. «Действительно, есть тенденция снижения продаж и поступления средств на эскроу-счет. В условиях сверхдорогого кредита главная задача каждой строительной компании — сбалансировать поступление денежных средств на счета, чтобы банковские проценты не погубили весь бизнес»,— прокомментировал господин Трапезников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Глава Гильдии отметил, что ни один жилой комплекс Свердловской области не находится в «красной зоне» по вводу жилья в эксплуатацию на сегодняшний день. В то же время логичным выходом из данной ситуации может быть продление сроков строительства, считает он.

«Закон позволяет продлить срок строительства — мы можем условно построить за 18 месяцев, но с учетом сегодняшнего объема продаж, будем строить 24 месяца. Это требование времени, но это не ведет к обманутым дольщикам или остановке строительства — мы балансируем объем денег и объем производства»,— добавил Вячеслав Трапезников.

Как ранее сообщал «Ъ-Урал», Екатеринбург занимает лидирующие позиции среди регионов РФ по вводу жилья. В первом полугодии 2026 года в регионе ввели 1,973 млн кв. м жилья. Регион занимает второе место по вводу многоквартирного жилья среди всех регионов РФ.

По словам первого заместителя главы города Рустама Галямова, за семь месяцев администрация Екатеринбурга выдала разрешения на строительство 1,2 млн кв. м жилья.

Ранее на круглом столе, организованном «Ъ-Урал», девелоперы заявили, что 2/3 застройщиков, работающих в регионе, показали снижение выручки в I квартале текущего года.

Виктория Биц