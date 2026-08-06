Кубань вошла в топ-3 регионов по продажам электронных полисов ОСАГО

Краснодарский край вошел в число лидеров по оформлению электронных полисов ОСАГО. За семь месяцев 2026 года жители региона приобрели 1,8 млн е-ОСАГО, что обеспечило Кубани третье место среди субъектов РФ по объему продаж и 5,4% от общего числа оформленных электронных полисов в стране, сообщили в пресс-службе министерства экономики края со ссылкой на данные Российского союза автостраховщиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По словам главы ведомства Алексея Юртаева, спрос на оформление ОСАГО в онлайн-формате в регионе продолжает расти. Он отметил, что страховщики расширяют цифровые сервисы, делая их более доступными для автомобилистов.

Первое место по продажам электронных полисов заняла Москва, где за отчетный период было оформлено 3,5 млн е-ОСАГО, или 10,8% от общероссийского объема. Вторую позицию заняла Московская область с результатом 2,6 млн полисов (7,8%). На десять крупнейших регионов по продажам пришлось около 46% всех оформленных электронных договоров страхования.

Всего в России в январе—июле 2026 года было продано 32,8 млн электронных полисов ОСАГО, что на 65% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Доля е-ОСАГО в общем объеме продаж обязательного автострахования достигла 81%.

Вячеслав Рыжков