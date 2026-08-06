За разбой и похищение человека волгоградец получил 10 лет колонии особого режима

Красноармейский районный суд Волгограда приговорил 32-летнего ранее судимого жителя к десяти годам колонии особого режима за разбой, вымогательство и похищение человека (ч. 3 ст. 162, пп. «а», «в» ч. 2 ст. 163, пп. «а», «в», «г», «з» ч. 2. ст. 126 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области. По данным сайта суда, 30 июля по указанным статьям вынесен приговор Руслану Рассветову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Преступления совершены в октябре 2018 года. Фигурант вместе с сообщником напал на жителя региона, угнал автомобиль Infiniti QX56, похитил золотые украшения и деньги на общую сумму более 900 тыс. руб.

Затем злоумышленники вывезли потерпевшего и его знакомого в безлюдное место в Красноармейском районе и стали вымогать у них 350 тыс. руб. Одного отпустили, а второго насильно удерживали в доме в Советском районе для получения выкупа. После обращения родственников в полицию подсудимый и его сообщник скрылись.

Рассветов находился в розыске несколько лет и был задержан только в июне 2025 года. Его сообщника осудили ранее.

Нина Шевченко