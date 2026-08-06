Контейнерные перевозки через Новороссийск подорожали из-за военных рисков

Стоимость контейнерных перевозок через Новороссийск начала расти после того, как сразу несколько морских линий ввели надбавки за военные риски на маршрутах через Черное море. По оценкам участников рынка, новые сборы в два-три раза превышают обычную стоимость фрахта, пишет «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

С 4 августа дополнительные сборы ввели Alpha Shipping и Marmed Container Services, с 5 августа — M-Line. Размер надбавки достигает $1 тыс. за перевозку 20-футового контейнера, тогда как стандартный фрахт на направлении Турция— Новороссийск обычно составляет $250–400 за контейнер такого типа.

Одновременно часть перевозчиков приостановила работу на направлении. FESCO после потери контейнеровоза «Янина» временно прекратила прием новых заявок на перевозки через Черное море, а турецкая компания Ametist перенаправила несколько судов в Санкт-Петербург.

По словам главы «Оптималог» Георгия Властопуло, столь высокие надбавки объясняются резким ростом стоимости страхования военных рисков после отказа ряда перестраховщиков работать в регионе. Как отмечают страховщики, стоимость такого покрытия сейчас сопоставима с несколькими месяцами обычного страхования судна.

Эксперты считают, что часть грузовладельцев переориентируется на альтернативные маршруты — через Грузию, Азербайджан и Иран, а также через порты Дальнего Востока и Санкт-Петербурга. Однако полностью заменить перевозки через Новороссийск эти направления не смогут из-за ограниченной инфраструктуры и географических особенностей.

По оценке аналитиков, ухудшение ситуации в Черном море приведет не только к удорожанию контейнерных перевозок, но и к увеличению сроков доставки, сокращению доступного флота и дальнейшей перестройке логистических цепочек импортеров. При этом участники рынка отмечают, что для торговли с Турцией полноценной альтернативы черноморскому маршруту практически нет, поэтому значительная часть грузопотока, несмотря на рост издержек, сохранится.

Ранее сообщалось, что власти Турции заявили, что эскалация ситуации в Черном море после атак на гражданские суда у Новороссийска создает угрозу продовольственной безопасности. С соответствующим заявлением выступило Министерство иностранных дел Турции, призвав стороны конфликта принять меры для обеспечения безопасности судоходства.

Анна Гречко