Нижегородская ГАИ усилит контроль за мотоциклистами

Госавтоинспекция в Нижегородской области усилит контроль за мотоциклистами, особенно несовершеннолетними, которые ездят без прав. Об этом сообщили в областном ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Мотогруппы ДПС отправятся в длительные командировки в муниципалитеты, также полиция будет скрытно надзирать за мотоциклистами из обычных, а не патрульных автомобилей. К мероприятиям подключат народные дружины, отметили в ведомстве. Особое внимание уделят родителям детей, которые передвигаются на мототранспорте без прав: для них предусмотрен штраф 30 тыс. руб. В регионе также формируется практика привлечения родителей к уголовной ответственности по ст. 151.2 УК РФ за вовлечение несовершеннолетних в совершение действий, представляющих угрозу для их жизни.

По данным ГАИ, в июле 2026 года в Нижегородской области произошло 129 ДТП с участием мототехники, в которых погибли 10 человек и 142 получили ранения. С начала летнего сезона в 241 ДТП погибли 20 человек и 264 были ранены.

Владимир Зубарев