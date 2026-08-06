Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Первые три модульных укрытия установят в Новороссийске

В Новороссийске установят первые модульные укрытия в Восточном районе. Об этом сообщил мэр Андрей Кравченко.

Фото: https: / max.ru / kravchenko_glava_nvrsk

Фото: https: / max.ru / kravchenko_glava_nvrsk

Три сооружения появятся на Сухумском шоссе, 80 и 98, а также в Пенайском переулке, 2. По данным главы города, места выбраны рядом с жилыми домами, где наблюдается нехватка укрытий в шаговой доступности.

Каждый блок весом 15 тонн имеет стены толщиной 140 мм, не имеет окон и рассчитан на 19 человек. Монтаж конструкций запланирован в ближайшее время.

Ранее управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Новороссийска обнародовало подробный порядок действий для отдыхающих и жителей города на случай возникновения угрозы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Одновременно с этим управление ГО и ЧС опубликовало полный список укрытий, расположенных рядом с городскими пляжами.

Наталья Решетняк

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд