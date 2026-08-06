«Локомотив» командировал в «Молот» четверых хоккеистов

Защитники Андрей Малявин и Александр Шапкин, а также нападающие Алексей Эльблаус и Роман Лутцев командированы из системы ярославского «Локомотива» в фарм-клуб — «Молот». Об этом сообщили в пресс-службе пермского клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Лутцев

Фото: ХК «Локомотив» Роман Лутцев

Фото: ХК «Локомотив»

Андрей Малявин — воспитанник воронежской школы хоккея, который после переезда в Ярославль играл за команды системы «Локомотива». Последние два года играет за «Молот»: провел 74 матча, в которых забил четыре гола и отдал 12 результативных передач.

Александр Шапкин — воспитанник тверской школы хоккея. В системе «Локомотива» — с 2017 года. В сезоне 2022/23 дебютировал в составе «Локо-76». Последние два сезона играл за «Локо». В Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) провел 168 матчей, в них забросил 10 шайб и сделал 30 голевых передач.

Алексей Эльблаус — воспитанник хоккейной школы Северска. В «Локомотиве» находится с 2020 года, защищал цвета «Локо-76» и «Локо». Суммарно в МХЛ забил 43 гола и сделал 53 результативные передачи за 209 матчей.

Роман Лутцев — воспитанник хоккейной школы Электростали, с 2019 года находится в системе «Локомотива». С 2022 года играет за молодежки «Локо-76» и «Локо». В 212 матчах забросил 71 шайбу и сделал 89 голевых передач.

Ранее «Локомотив» командировал в «Молот» защитника Егора Андриянова, вратаря Николая Никульшина, нападающих Михаила Ахметшина, Сергея Пузеева и Владимира Кузнецова.

Алла Чижова