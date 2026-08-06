Суд постановил возместить ущерб, причиненный древнему городу «Гермонасса-Тмутаракань»

Краснодарский краевой суд оставил в силе решение о взыскании с собственников земельного участка компенсации за ущерб, причиненный объекту культурного наследия федерального значения «Остатки древнего города Гермонасса-Тмутаракань». Размер возмещения составил 693,5 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Поводом для судебного разбирательства стали строительные и земляные работы, проведенные на территории археологического комплекса без обязательного археологического сопровождения. Ответчики осуществляли подготовку участка под строительство жилого дома, бассейна и других объектов, включая устройство котлованов.

Суд установил, что при проведении работ собственники не проявили необходимой степени осмотрительности и допустили нарушение требований законодательства в сфере сохранения объектов культурного наследия. При этом сведения о границах и расположении археологического комплекса содержались в генеральном плане Таманского сельского поселения, что позволяло заинтересованным лицам ознакомиться с ограничениями по использованию территории.

Калининский районный суд ранее удовлетворил иск о возмещении вреда, причиненного объекту культурного наследия, взыскав с ответчиков 693 тыс. 513 руб. 60 коп. Не согласившись с решением, они обжаловали его в апелляционной инстанции, однако Краснодарский краевой суд не нашел оснований для изменения судебного акта и оставил его без изменений.

«Гермонасса–Тмутаракань» — это один из самых древних археологических памятников на территории современной России. Город существовал более 2600 лет и несколько раз менял название. Его история начинается примерно в VI веке до н. э., греческие переселенцы основали здесь полис Гермонассу.

Вячеслав Рыжков