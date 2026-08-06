Умер воронежский художник Иван Александров

На 51-м году ушел из жизни известный воронежский художник, педагог и постоянный участник городских выставок и пленэров Иван Александров. Причиной смерти стала сердечная недостаточность. Об этом 6 августа сообщает издание culturavrn.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иван Александров в своей студии, 2015 год

Фото: Денис Данилов Иван Александров в своей студии, 2015 год

Фото: Денис Данилов

Иван Александров родился в Воронеже в 1975 году. Учился в 11-й школе, позже окончил Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина. Живописец, член Союза художников России с 2013 года. Участник региональных и всероссийских выставок.

Первые серьезные работы автора, по собственным словам Ивана Александрова, датируются началом 90-х годов.

«Его манеру отличают глубина замысла, совершенство исполнения и философская задумчивость»,— характеризуют работы художника его знакомые и коллеги.

Денис Данилов