Умер воронежский художник Иван Александров
На 51-м году ушел из жизни известный воронежский художник, педагог и постоянный участник городских выставок и пленэров Иван Александров. Причиной смерти стала сердечная недостаточность. Об этом 6 августа сообщает издание culturavrn.ru.
Иван Александров в своей студии, 2015 год
Фото: Денис Данилов
Иван Александров родился в Воронеже в 1975 году. Учился в 11-й школе, позже окончил Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина. Живописец, член Союза художников России с 2013 года. Участник региональных и всероссийских выставок.
Первые серьезные работы автора, по собственным словам Ивана Александрова, датируются началом 90-х годов.
- «Его манеру отличают глубина замысла, совершенство исполнения и философская задумчивость»,— характеризуют работы художника его знакомые и коллеги.